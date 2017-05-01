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İngiltere'de martı beslemek yasaklandı

İngiltere'de martıları besleyen kişiler para cezası ya da davalarla karşı karşıya kalabilir.

01.05.2017 - 16:04
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Ülkenin güneybatısındaki East Devon bölgesinin yerel meclisi, martıları beslediği görülen kişilere 80 sterlin, yani yaklaşık 370 TL para cezası kesme kararı aldı.

Komşu bölgelerin de benzer bir karar alması gündemde.

İngiltere'de martı beslemek yasaklandı

İngiltere'de yayımlanan Metro gazetesinin haberine göre, Berwick-upon-Tweed kasabasında martıların büyüdükçe agresifleştiği ve insanların elinden yiyeceklerini kapmaya başladığı belirtiliyor.

İngiltere'de martı beslemek yasaklandı

Yerel yönetim kararın, "Martıların meydanları, kumsalları ve yürüyüş alanlarını kullanan kişilerden sıklıkla yiyecek çalması ya da yiyecek veren kişilere doğru gelmeleri nedeniyle" alındığını belirtiyor.

İngiltere'de martı beslemek yasaklandı

Karar, belediye meclisi üyesi 68 yaşındaki Ian Stewart'ın dudağının, sandviçini kapmaya çalışan bir martı tarafından yarılmasının ardından geldi.

İngiltere'de martı beslemek yasaklandı

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