İngiltere'de martı beslemek yasaklandı

Quaresma ile Atiba yine tartıştı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye gibi birçok ülkede kutlanıyor.

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Perakende fiyatlar yüzde 9 arttı

İstanbul'da nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlarda yüzde 9,07, toptan fiyatlarda ise yüzde 13,48 artış oldu.