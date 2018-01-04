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İngiltere'de muhafazakarlar idamın getirilmesinden yana

İngiltere'de yapılan bir araştırma, iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin çoğunluğunun, idam cezasını desteklediğini ortaya koydu.

AA | 04.01.2018 - 15:12..
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İngiltere'de muhafazakarlar idamın getirilmesinden yana

Londra merkezli Queen Mary Üniversitesinin ülkedeki 4 büyük siyasi parti üyeleri arasında yaptığı araştırmanın sonuçları “Halk: İngiltere’de siyasi parti üyeleri” başlıklı raporda yayınlandı.

Rapor, idam hakkındaki düşünceleri gösteren çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

İngiltere'de muhafazakarlar idamın getirilmesinden yanaFotoğraf: İngiliz cellat Albert Pierrepoint’in 1933′te başlayan ve 22 yıl boyunca tam 608 kişiyi idam ettiği dönemi anlatan Pierrepoint filminden bir sahne.

İDAMIN GETİRİLMESİ İSTENİYOR

Ülkede halen iktidarda bulunan Muhafazakar Partinin yanı sıra ana muhalefetteki İşçi Partisi, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokrat Partinin toplamda 4 bin 177 üyesiyle yapılan anketlere dayanan rapora göre Muhafazakar Parti üyelerinin yüzde 54’ü bazı ciddi suçlar için idam cezasının geri getirilmesini istedi.

Ölüm cezasına destek oranı SNP üyeleri arasında yüzde 23, İşçi Partisinde yüzde 9 ve Liberal Demokrat Partide ise yüzde 8’de kaldı.

İngiltere'de muhafazakarlar idamın getirilmesinden yana

2003'TE KALDIRILMIŞTI

Ülkede ölüm cezası son kez 1964'de infaz edilmiş ancak bu ceza vatana ihanet suçu için 1998'e kadar yasalardaki yerini korumuştu. Ülke, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ölüm cezası ile ilgili 13. protokolünü 2003'te kabul etmişti.

İngiltere'nin AB'den çıkma durumu sebebiyle idamın, ağır ceza olarak geri getirilmesinde, ülke olarak cezai bir sorumluluk bulunmayacak.

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