İngiltere'de muhalefet, Başbakan May ile arayı kapatıyor

İngiltere'nin Manchester kentinde 22 Mayıs'ta yaşanan terör saldırısından bu yana yapılan toplam altı ankette May'in, muhalefetteki İşçi Partisi karşısındaki üstünlüğü giderek azalıyor ve daha bir ay önce tahmin edilen ezici zaferi kazanamayabileceği düşünülüyor.

MAY'İN MUHALEFETLE PUAN FARKI DÜŞTÜ

ITV televizyonunun Good Morning Britain isimli programı için Survation tarafından yapılan bir ankette May'in muhalefet ile arasında iki hafta önce 18 ve geçen hafta dokuz puan olan fark, altıya düştü.

Geçen hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kaybı yaşayan İngiliz sterlini son ankete fazla tepki göstermeyerek dolar karşısında yatay seyir izledi.

AB İLE BREXİT GÖRÜŞMELERİ 19 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

May, parlamentodaki çoğunluğunu artırmak için erken seçim çağrısı yapmıştı. Ancak önceki Başbakan David Cameron'ın 2015'te kazandığı 12 sandalyelik çoğunluğu, gözle görülür şekilde artıramazsa, tam Brexit görüşmelerine başlayacağı dönemde elini zayıflatmış olabilir.

AB ile Brexit müzakereleri 19 Haziran'da başlayacak. JPMorgan stratejistleri, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile yakın bir ilişkiyi devam ettirmesini öngören "yumuşak Brexit'i savunan merkez-sol bir koalisyonun iktidara gelmesinin sterlini destekleyebileceğini belirtiyorlar.