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İngiltere'de ölümü isyana yol açan genç anıldı

Polis tarafından öldürülmesi, 2011’de isyan ve yağmalama olaylarını tetikleyen Mark Duggan, ölümünün 6. yılında anıldı.

04.08.2017 - 23:03
  1. Haberler
  2. Dünya

Tottenham polisinin aldığı güvenlik tedbirleri arasında düzenlenen törene, muhtelif polis operasyonlarında hayatını kaybedenlerin yakınları da katıldı.

Törene katılanlar, siyahilere karşı polis şiddetini protesto etti.

İngiltere'de ölümü isyana yol açan genç anıldı

Polisin, çatışmada vurulduğunu ileri sürdüğü Duggan’ın ölümü, 6-11 Ağustos 2011 tarihlerinde Londra, Manchester, Liverpool ve Birmingham başta olmak üzere 12 şehirde isyan, yağma ve kundaklama olaylarına yol açmış ve çıkan olaylarda 5 kişi ölmüş, 2 bine yakın kişi gözaltına alınmış, bine yakın kişi tutuklanmış ve 200 milyon sterlini bulan maddi hasar meydana gelmişti.

Ailesi ve konuyla ilgilenen insan hakları örgütleri, Duggan'ın olay sırasında silah taşımadığını savunurken, Duggan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, 2014'de son ermiş ve olaya karışan polisler suçsuz bulunmuştu.

İngiltere'de ölümü isyana yol açan genç anıldı

Londra’da 15 Haziran ve 22 Temmuz’da da polis operasyonlarında 2 siyahi gencin hayatını kaybetmesinin ardından yapılan protesto gösterilerinde eylemciler ile polis arasında gerilim yaşanmıştı.

Son olarak geçen Cuma günü Dalston semtinde çöp konteynırlarını yakarak yolları kesen ve polise şişe fırlatan eylemciler, çevik kuvvet ekiplerince dağıtıldı.

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