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İngiltere'de otobüsün çarptığı adam bara girdi

İngiltere’de bir belediye otobüsün çarptığı adamın burnu bile kanamadan ayağa kalkması ve ardından bara girmesi kameralara yansıdı.

29.06.2017 - 03:43
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İngiltere'de otobüsün çarptığı adam bara girdi

İngiltere'nin Reading kentinde yolda hızla ilerleyen çift katlı bir otobüs, yolun kenarında yürüyen Simon Smith isimli bir adama çarptı. İngiliz adamın çarpmanın etkisiyle kaldırıma fırlaması bir oldu.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ AYAĞA KALKTI

Sputnik'in haberine göre kazanın şokunu yaşayan adam hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. İlk yaptığı şey yakındaki bir bara girmek oldu.

Otobüsün çarptığı adam yerden kalkıp bara girdi VİDEO

Adam kazayı hafif yaralar ile atlattı. Olayla ilgili kimse gözaltına alınmadı. Otobüs şirketi şitket içi soruşturma açıldığını söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini montajlayan sosyal medya kullanıcıları ise video altına komik müzikler ekleyerek olayı gülünç hale getirdiler.

İngiltere'de otobüsün çarptığı adam bara girdi

"GÜVENLİ BİR YERDE OLMAK İSTEDİĞİM İÇİN BARA GİRDİM"

Simon Smith kazadan sonra, "Sokaktan geçerek bankaya gidiyordum. Arkamdan bir şey geldiğini gördüm ve bana vurdu. Kısa süreli şokun ardından güvenli bir yerde olmak istedim. Herkes kaza sonrası bara içki içmek için gittiğimi düşünüyor. Aslında bara girmem bir sığınma evi arayışımdandı" diye konuştu.

İngiltere'de otobüsün çarptığı adam bara girdi

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