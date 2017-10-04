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İngiltere'de park sorununu ortadan kaldıran Türk

İngiltere'de yaşayan Hakan Acar, park sorunu yaşayan teyzesinin yardımına koştu.

04.10.2017 - 14:25
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İngiltere'nin Luton kentinde yaşayan 23 yaşındaki Hakan Acar, park sorununa kökünden çözüm bularak herkesi şaşırttı.

İngiltere'de park sorununu ortadan kaldıran Türk

BİR AYDIR KAVGA EDİYORLARDI

Yaklaşık bir aydır sadece bu park sorunu yüzünden Acar'ın teyzesi ve komuşusu kavga ediyordu. Geçtiğimiz günlerde komşunun yine teyzesinin aracının önüne park etmesiyle Hakan Acar çılgına döndü.

İngiltere'de park sorununu ortadan kaldıran Türk İZLE

İngiltere'de park sorununu ortadan kaldıran Türk

ARABAYI KALDIRDI

Teyzesinin komşusuyla daha fazla kavga etmek istemeyen Acar, aracı tamponundan tutarak kaldırdı ve boş olan bir tarafa itti. Komşuların şaşkın bakışları arasında aracı iten Acar, böylece tartışmaya son noktayı koydu.

İngiltere'de park sorununu ortadan kaldıran Türk

"TÜRK HULK" LAKABINI TAKTILAR

Bu videoyu sosyal medyada izleyen kişiler, "Yeşil Dev" (Hulk) den hareket ederek, "Türk Yeşil Dev" (Tulk) lakabını taktı.

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