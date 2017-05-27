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İngiltere'de polis trenlerde devriye geziyor

Manchester'de 22 vatandaşını teröre kurban veren İngiltere, terörle mücadelede Türkiye'ye neyi önerdiyse, tam tersini yapıyor.

27.05.2017 - 13:05
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İngiltere'de polis trenlerde devriye geziyor

İngiltere'de, konser salonuna yapılan terör saldırısının ardından ülke çapında güvenlik üst düzeye çıkarılmış durumda.

TRENLERDE OTOMATİK SİLAHLI POLİSLER GEZİYOR

Askerler Londra sokaklarında geziyor, polisler trenlerden otobüslere kadar ağır silahlarla toplu taşıma araçlarına kadar biniyor, devriye görevini yerine getiriyor.

İngiltere'nin de içinde olduğu Avrupa ülkelerinin birçoğu, Türkiye'nin terörle mücadele yasalarını ve uygulamalarını sert ve baskıcı bularak çoğu zaman eleştiri konusu haline getiriyor ancak İngiltere'deki duruma hiçbir Batı ülkesi şu ana kadar tepki göstermiş değil.

İngiltere'de polis trenlerde devriye geziyor VİDEO

İngiltere'de polis trenlerde devriye geziyor

İngiltere'de polis trenlerde devriye geziyor

İngiltere'de polis trenlerde devriye geziyor

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