taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.393
USD
3,8088
EURO
4,6553
ALTIN
163,38
PETR
69,3200

İngiltere'de sahte diploma skandalı

Merkezi yurt dışında olan sahte bir eğitim kurumundan diploma satın alan 3 binden fazla kişinin İngiltere’de başta sağlık sektörü olmak üzere pek çok alanda çalıştığı tespit edildi.

AA | 16.01.2018 - 13:54..
  1. Haberler
  2. Avrupa

BBC’nin haberine göre, Pakistan merkezli Axact adlı çatı şirket altında faaliyet gösteren yüzlerce sahte online üniversite, İngiltere’ye binlerce diploma sattı.

3 BİN 600 DOLARA DİPLOMA

İnternet sitelerinden ve bir çağrı merkezinden ibaret üniversiteler arasında yer alan Nixon Üniversitesi, BBC muhabirine de 3 bin 600 dolar karşılığında diploma teklif etti.

Master ve doktora dereceleri de satan üniversitelerin müşterileri ile ilgili olarak İngiltere Eğitim Bakanlığı da soruşturma başlattı.

İngiltere'de sahte diploma skandalı

Pakistan'ın Karaçi’deki bir çağrı merkezinden yürütülen işlemlerle İngiltere’ye 2013 ve 2014 yıllarında 3 binden fazla diplomanın satıldığı belirlendi.

Brooklyn Park Üniversitesi, Belford Üniversitesi, Baychester Üniversitesi ve Nixon Üniversitesi gibi adlar altında faaliyet gösteren yüzlerce sahte üniversitesinin, internet sitelerinde sahte fotoğraflar ve haberler ile kendi tanıtımlarını yaptıkları ortaya çıktı.

DOKTOR VE HEMŞİRELER DE TESPİT EDİLDİ

Sahte diplomalılar arasında İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi bünyesinde görev yapan doktor ve hemşirelerin de yer aldığı tespit edildi. Ancak bu kişilerin aldıkları diplomaların temel tıp eğitimine değil ilave idari ve mesleki uzmanlık dallarına ilişkin olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de sahte diploma skandalı

İngiltere’de sahte diploma ile iş başvurusunda bulunmak 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılabiliyor.

Axact’ın sadece 2015 yılında yaklaşık 350 sahte üniversite aracılığıyla dünya çapında 215 binden fazla diploma sattığı ve 51 milyon dolar ciro yaptığı ifade ediliyor.

İngiltere'de sahte diploma skandalı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

24
Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

363
Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

35
2018'in ilk seçim anketi ORC'den

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

139
AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

166
İsrail'den Arap ülkelerine hicaz demiryolu projesi

İsrail'den Arap ülkelerine hicaz demiryolu projesi

39
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

190
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM