İngiltere'de seçim galibini çöp çekerek belirlediler

BBC Türkçe'nin haberine göre iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin adayı kısa çöpü çekince parti, mecliste mutlak çoğunluğu elde edemedi.

Seçimde, Muhafazakâr Parti 33, Liberal Parti 24, Bağımsızlar 7, Liberal Demokratlar da iki sandalye kazandı.

İKİ PARTİNİN OYLARI EŞİT ÇIKTI

Muhafazakâr Parti adayı Daniel Carr ve Liberal Parti'nin adayı Lesley Rickerby'nin yarıştığı son bölgede ise oylar eşit çıktı.

SONUÇ DEĞİŞMEYİNCE ÇÖP ÇEKTİLER

Oylar iki kez yeniden sayıldıktan sonra sonuç değişmeyince, seçim görevlisi iki adayın çöp çekmesine karar verdi.

LİBERAL PARTİ KAZANDI

Uzun çöpü Liberal Parti'nin adayı Rickerby çekti. Böylece Liberal Parti'nin sandalye sayısı üçe çıkarken, Muhafazakâr Parti'nin sandalye sayısı 33'te kaldı. Diğer partiler ve bağımsızların kazandığı sandalye sayısı da 33 oldu.