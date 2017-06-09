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İngiltere'de seçimin ardından sterlin düştü

Erken seçimde alınan sonuç, sterlinin değer kaybı yaşamasına neden oldu.

09.06.2017 - 14:36
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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İngiltere'de yapılan erken seçimlerde Theresa May ve Muhafazakar Parti, Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi karşısında beklenmedik bir yenilgi aldı.

STERLİN DEĞER KAYBI YAŞADI

Mecliste tek başına iktidar çıkaracak bir aritmetiğin gerçekleşmemesi nedeniyle sterlin ciddi değer kaybı yaşadı. Amerikan doları karşısında yüzde 2 kayıpla 1.2698 dolardan işlem gören sterlin, euro karşısında yüzde 1.7 oranında değer kaybederek 1.1350 seviyesine düştü.

Avrupa'nın yakın zamana kadar en güçlü ekonomisi olan İngiliz ekonomisi, son dönemde büyüme rakamlarında 27 üye ülkenin de altında seyretmişti. İşsizlik oranı çok düşük olmasına rağmen küresel finansal kriz nedeniyle İngiliz vatandaşlarının milli gelir artışında bir durgunluk söz konusu. Enflasyon dikkate alındıktan sonra, ilk 3 aya bakıldığında maaşlarda düşüş dahi gözlemleniyor.

FTSE ENDEKSİ 7,5 PUANDAN SEYREDİYOR

Öte yandan, seçimlerdeki sürpriz sonuca rağmen FTSE 100 endeksi yüzde 0.9 artarak 7,515.31 puandan seyrediyor.

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