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İngiltere'de sıfır araç satışlarında düşüş

İngiltere'de yapılan araştırmalar 2017 yılında İngiltere'de sıfır araç satışlarında rekor seviyede düşüş gözlemlendi.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 09:27..
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İngiltere'de sektörte yaşanan 5,7'lik gerileme  ülkede 2009'dan bu yana gelinen en alt seviye olarak tarihe geçti.

YATIRIM YAPACAK KİŞİLERİ ÖTELEYEN SEBEPLER VAR

Bu yaşanan düşüşte birkaç önemli faktörrol oynuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan CCLA'den Yatırım Görevlisi James Bevan, "Birincisi Brexit müzakereleri ve bunun ne ifade ettiği. Enflasyonun fiyatlardan daha hızlı artması ki bu hane halkı gelirlerinin düşmesi anlamına geliyor. Bunların da ötesinde dizel araçlara nazaran petrol bağlantılı elektrikli araçların yükselişi ve bu durumdaki net belirsizlik. Tüm bunların hepsi yatırım yapacak kişilerin düşüncesini ötelemesini tetikliyor." diye konuştu.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

İngiltere'de dizel araca olan talep yüzde 7,1 düşerken genel araç satışı da 2.54 milyon araçla sınırlı kaldı.

İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği, vatandaşların dizel araçların geleceğindeki belirsizlikten ötürü petrol ve çevre dostu araçlara geçtiğini belirtiyor. Derneğe göre, bu yılki sıfır araç satışı yüzde 7 oranında düşecek.

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