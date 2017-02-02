İngiltere'de Sterlin'deki düşüş inşaat sektörünü etkiledi

Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) bu yılın ocak ayında geçen yılın aralık ayında kaydedilen 54,2 seviyesinden 52,2 seviyesine geriledi. İnşaat sektörü ocak ayı PMI verileri geçen yılın eylül ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Tim Moore, "İngiltere’de inşaat şirketleri 2017 yılına sönük bir başlangıç yaptılar. İnşaat sektörünün bütün alt kategorilerinde ivme kaybı var. Konut sektörü en hızlı büyüyen kategori olarak pozisyonunu korusa da, sektörün tamamı için referandumun ardından eylül ayında başlayan toparlanma sürecinin en zayıf verileri geldi." ifadelerini kullandı.

STERLİN'İN ZAYIFLAMASI

Moore, inşaat sektöründe ocak ayı içerisinde yatırımcılar arasında iyimserliğin bir miktar arttığını, yeni işe alımlar da iyileşme olduğunu belirterek, "Zayıflayan sterlin İngiltere’nin konut sektörü üzerinde ocak ayında enflasyonist baskı oluşturdu. Satın alma maliyetleri yaklaşık son 8,5 yılın en yüksek seviyesine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.