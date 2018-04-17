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İngiltere'de Suriye'nin bombalanması protesto edildi

ABD ve Fransa ile İngiltere'nin hava saldırısı düzenlediği Suriye için İngiltere'de protesto gerçekleşti.

AA | 17.04.2018 - 00:33..
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ABD'nin kimyasal silah kullandığına dair kanıt bulduğunu iddia ettiği Suriye'ye saldırmasının ardından İngiltere'de protestolar yükseldi.

İngiltere'de Suriye'nin bombalanması protesto edildi

SAVAŞ KARŞITLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

İngiltere'nin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon, adanın farklı kentlerinde protesto edildi.

İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" tarafından organize edilen gösteri kapsamında Londra'daki katılımcılar iş çıkışında tarihi parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda toplandı.

İngiltere'de Suriye'nin bombalanması protesto edildi

İngiltere'de Suriye'nin bombalanması protesto edildi

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