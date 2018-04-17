İngiltere'de Suriye'nin bombalanması protesto edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, bir Alman mühendisin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

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KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştükten sonra açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz" dedi.