İngiltere'de Suudi bayrağına toplatma kararı

İngiltere'de FIFA 2018 Dünya Kupası öncesi pub'larda kupaya katılan ülkelerin bayraklarını asanlar, Suudi Arabistan bayraklarını kaldırmak zorunda kaldı.

ŞİKAYETLER GELDİ

Çünkü ülkedeki bazı Müslümanlar, Suudi bayrağının içki içilen mekânlarda asılamayacağını belirterek şikâyette bulundu.

ÜZERİNDE TEVHİT VAR

Suudi Arabistan bayrağında Arapça “La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah” yazdığı için bu bayrağın pub'larda sergilenemeyeceği belirtiliyor.

Şampiyonaya katılacak diğer Müslüman ülkeler, İran, Mısır, Fas ve Tunus'un bayrakları için ise toplatma kararı bulunmuyor.

ALMANYA'DA BİRA KAPAKLARINA BASILMASI TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası'na katılan ülkelerin bayrakları bira kapaklarına basılmıştı. Suudi Arabistan bayrağının üzerindee tevhit olması tepkilere neden olmuştu.