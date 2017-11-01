İngiltere’de tecavüz skandalı İşçi Partisi'ne sıçradı

İngiltere’de milletvekillerinin adının karıştığı taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Üst düzey İşçi Partisi yetkililerinin parti çalışanlarından bir kadının tecavüze uğramış olmasını kariyerini öne sürerek örtbas ettiği iddia ediliyor.

TECAVÜZ İDDİALARI İŞÇİ PARTİSİNE DE SIÇRADI

Eski bir ulusal yönetim komitesi çalışanı olan 25 yaşındaki Bex Bailey 2011 yılında 19 yaşındayken bir parti etkinliği sırasında tecavüze uğradığını, fakat olayı açıklamak istediğinde İşçi Partisi’ndeki üst düzey yetkililerin Bailey’nin siyasi kariyerini kötü etkileyeceği endişesiyle, olayın üzerini kapattığını ileri sürdü.

Hollywood’daki taciz skandalları İngiltere Parlamentosu’na da yansımaya başladığından bu yana ifşa edilen en ciddi cinsel saldırı olduğu belirtilen olayda Bailey, cesaretinden dolayı takdir topluyor.

YENİ SKANDALLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Bex Bailey kendi web sitesi üzerinde başlattığı imza kampanyasında tacize uğrayan kadınları hukuksal yola başvurmaya çağırıyor ve kadınların taciz davalarında ödemesi gereken mahkeme ücretlerinin kaldırılmasını talep ediyor.

İNGİLİZ PARLAMENTOSUNUN GÜNAH DEFTERİ

Hoolywood'da patlak veren ve İngiliz Parlamentosuna sıçrayan cinsel saldırı skandalları önemli isimleri ifşa etti. İngiltere'de de 40 vekil ve bakanın taciz olaylarına karıştığı haberi parlamentoyu karıştırmış, konu İngiltere'nin gündemine oturmuştu.

Taciz suçlamalarına karşı karşıya kalan bakan ve milletvekillerinin isimleri günden güne ortaya çıkarken en son kabinenin önemli isimlerinden Savunma Bakanı Michael Fallon'dan cinsel taciz itirafı gelmişti.

Her gün yeni bir skandalın ortaya çıktığı İngiliz Parlamentosu'nda yeni skandalların ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.