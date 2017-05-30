Manchester Arena'da düzenlenen kanlı saldırıda hayatını kaybedenler unutulmadı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda; kurbanlar çiçeklerle, balonlarla anılıyor.

İNGİLTERE'DE PKK PROPAGANDASI

Ülkede düzenlenen son anma programında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Terör kurbanlarının anıldığı programda, Türkiye'de ve Suriye'de kanlı saldırılara imza atan terör örgütü PKK'nın paçavraları açıldı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını da açan terör sempatizanları, İngilizlere cici çocuk olarak gözükmeye çalıştı.

İngiltere'de terör sempatizanları terörü protesto etti VİDEO

İngilizler korku içinde haberi