İngiltere'de terör tatbikatı

Paris ve Brüksel’deki DEAŞ saldırılarının ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı İngiltere'de saldırı tatkibatı yapıldı.

Alışveriş merkezindeki temsili bombalı saldırının ardından, binaya giren bir saldırgan da etrafa sahte mühimmatla ateş açtı.

Tatbikatta ziyaretçi rolü oynayan gönüllüler, panik içinde çeşitli yönlere koşarken, bazıları da senaryo gereği kanlar içinde yere yatarak yaralı veya ölü rolü yaptı.

Tatbikatın ayrıntılı senaryosundan habersiz polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerine intikal ederek gerçek bir terör saldırısına müdahale eder gibi çalıştı.