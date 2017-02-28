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İngiltere'de terör tatbikatı

İngiltere’deki Merry Hill alışveriş merkezinde, olası bir terör saldırısına karşı İngiliz polisi tatbikat gerçekleştirdi.

28.02.2017 - 10:27
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  2. Dünya

Paris ve Brüksel’deki DEAŞ saldırılarının ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı İngiltere'de saldırı tatkibatı yapıldı.

İngiltere'de terör tatbikatı

Alışveriş merkezindeki temsili bombalı saldırının ardından, binaya giren bir saldırgan da etrafa sahte mühimmatla ateş açtı.

İngiltere'de terör tatbikatı

Tatbikatta ziyaretçi rolü oynayan gönüllüler, panik içinde çeşitli yönlere koşarken, bazıları da senaryo gereği kanlar içinde yere yatarak yaralı veya ölü rolü yaptı.

İngiltere'de terör tatbikatı

Tatbikatın ayrıntılı senaryosundan habersiz polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerine intikal ederek gerçek bir terör saldırısına müdahale eder gibi çalıştı.

İngiltere'de terör tatbikatı

İngiltere'de terör tatbikatı

İngiltere'de terör tatbikatı

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