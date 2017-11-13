İngiltere'de terör tatbikatı

İngiltere İç İstihbarat Servisi MI5'ın Başkanı Andrew Parker, ülkesindeki terör tehdidinin görülmemiş düzeyde ciddi olduğunu söylemiş ve yeni saldırıların 'kaçınılmaz' olduğunu belirtmişti.

500'den fazla DEAŞ'lı teröristin ülkelerine geri dönmesinin ardından İngiltere'de terör seviyesi yükseltilmişti.

TERÖR TATBİKATI

İngiliz polisi olası bir saldırı karşısında terör tatbikatı yapmaya başladı. Yaklaşan Noel nedeniyle önlemler artırıldı.

Geçen sene Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarına yapılan terör saldırısında 12 kişi ölmüş 56 kişi de yaralanmıştı.