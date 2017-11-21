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İngiltere'de tesettürlü ilkokul öğrencilerine soruşturma

İngiltere’de ilkokula giden Müslüman kız öğrencilerin okula neden tesettürlü gittiklerinin müfettişler tarafından soruşturulacağı duyuruldu.

21.11.2017 - 13:32
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İngiltere'de Müslüman kız öğrencilerin başörtülü olarak okula geldikleri için soruşturmaya tabi tutulacağı öğrenildi. Başmüfettiş Amanda Spielman uygulamanın, tesettürün kızları “cinselleştirdiği” yorumları sebebiyle gerçekleştirileceğini açıkladı.

"TEMEL İNGİLİZ DEĞERLERİNE AYKIRI"

Geçtiğimiz pazar günü yapılan duyuruda, kızların cevaplarının okul kayıtlarına işleneceği söylendi. Ulusal Sekülerler Derneği (NSS), kısa bir süre önce Eğitim Bakanı Justin Greening’e yazdığı mektupta kızları tesettüre girmeye zorlamanın “temel İngiliz değerlerine aykırı” olduğunu savunmuştu.

"FUNDAMENTALİST BASKI İDDİASI"

Ülkede Müslümanlara ait okulların yüzde 42’sinde tesettürün zorunlu olduğunu söyleyen NSS, bunlar arasında 27 ilkokulun bulunduğunu ileri sürmüş, Müslümanlara ait olmayan okulların da “fundamentalist (köktendinci) baskıya boyun eğerek tesettüre üniformaları arasında yer verdiğini” iddia etmişti.

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