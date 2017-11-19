İngiltere'de tesettürlü öğrenciler sorgulanacak

Ülkedeki okulların teftişinden sorumlu başmüfettiş Amanda Spielman, yaptığı açıklamada, ilkokula tesettürle gelen kızlara neden bu kıyafeti kullandıklarının sorulacağını duyurdu.

UYGULAMA GEREKÇESİ

Uygulamanın gerekçesi olarak, büluğ çağına ermemiş kızların tesettür kullanmalarının onlara "cinsel kimlik" vermeye yol açacağını gösteren Spielman, kızların müfettişlere kıyafetleri hakkında verecekleri yanıtların da okul kayıtlarına geçirileceğini kaydetti.

İNGİLTERE'DE TESETTÜRLE OKULA GİTMEK

Sunday Times gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, ülkede devlete ait 800 ilkokulun yüzde 18'i üniforma opsiyonları arasında tesettüre de yer veriyor.

Ulusal Sekülerler Derneği (NSS), kısa süre önce Eğitim Bakanı Justin Greening'e bir mektup yollayarak, kızları tesettüre girmeye zorlamanın "temel İngiliz değerlerine aykırı" olduğunu savunmuştu. NSS, ülkede Müslümanlara ait okulların yüzde 42'sinde tesettürün zorunlu olduğunu, bunlar arasında 27 ilkokulun da bulunduğunu ileri sürmüştü.

BİR OKULDA TESETTÜR YASAKLANMIŞTI

Öte yandan, Sunday Times gazetesine röportaj veren Bradford Başpiskoposu Toby Howarth, okullarda tesettürün yasaklanması çağrılarına itiraz ederek, "Bu, ebeveynlere çocuklarının ne giyeceğini onlardan daha iyi bildiğimizi söylemek anlamına gelir." dedi.

Londra'da bir ilkokul geçen yıl 8 yaşından küçük kızlara tesettürü yasaklamış, gelecek yıl da bu yasağı 11 yaşına kadar yükselteceğini açıklamıştı. İngiltere'de hangi üniformanın giyileceğine karar vermek, okulların inisiyatifinde bulunuyor.