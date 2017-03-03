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İngiltere'de trafikte telefonla konuşana ehliyet cezası

İngiltere'de trafikte telefonla konuşan sürücülerin ehliyeti iptal edilecek.

03.03.2017 - 15:38
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İngiltere'de, sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen 2 yıllık ehliyet sahiplerinin sürücü izinleri iptal edilecek. Yeni sürücüler, bir kez cep telefonuyla konuşurken yakalansa dahi ehliyet sınavını baştan vermeleri gerekecek.

SÜRÜCÜLERE AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

1 Mart'tan itibaren uygulamaya konulan yeni kurallar kapsamında sürücüleri, 6 puanlık ceza puanının yanında, 200 pound'luk para cezası da bekliyor. 2 yıldan eski şoförlerin ehliyetleri ise 3 yıl içinde 12 puan ceza almaları durumunda iptal edilecek. 2015'e ait rakamlara göre, Büyük Britanya'da 22 kişi, sürücü koltuğunda cep telefonu kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. 99 kişi ise bu nedenle oluşan kazalarda ciddi şekilde yaralandı.


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