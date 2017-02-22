Rüzgarla savrulan uçağın zorlu inişi

Birleşik Krallık, yarın kar ve şiddetli fırtına bekliyor ancak bugünden fırtınanın etkisi görülmeye başlandı.
DUBLİN'DEN KALKMIŞTI
Dublin'den kalkan bir uçak, Leeds kentine tek teker üzerinde inebildi. Bradford Havalimanı'nda kaydedilen görüntüler ve çekilen fotoğraflarda, uçağın güçlükle piste yaklaştığı görülüyor.
BE729 uçuş numaralı uçak, yalpalayarak yaklaştığı piste önce tek tekerini koyuyor. İkinci tekerin de zemine değmesiyle uçak tehlikeyi atlatıyor.
Birleşik Krallık, yarın hızı 120 kilometreyi bulacak fırtınaya teslim olacak.