taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.531
USD
3,5949
EURO
3,7906
ALTIN
142,53
PETR
55,8500

Rüzgarla savrulan uçağın zorlu inişi

İngiltere'yi beklenen kar ve şiddetli fırtınanın ilk etkileri sonucu iniş yapmakta güçlük çeken uçak, tek tekerinin üstünde iniş yapabildi.

22.02.2017 - 16:52
  1. Haberler
  2. Dünya

D

Birleşik Krallık, yarın kar ve şiddetli fırtına bekliyor ancak bugünden fırtınanın etkisi görülmeye başlandı.

DUBLİN'DEN KALKMIŞTI

Dublin'den kalkan bir uçak, Leeds kentine tek teker üzerinde inebildi. Bradford Havalimanı'nda kaydedilen görüntüler ve çekilen fotoğraflarda, uçağın güçlükle piste yaklaştığı görülüyor.

BE729 uçuş numaralı uçak, yalpalayarak yaklaştığı piste önce tek tekerini koyuyor. İkinci tekerin de zemine değmesiyle uçak tehlikeyi atlatıyor.

Rüzgarla savrulan uçağın zorlu inişi

Birleşik Krallık, yarın hızı 120 kilometreyi bulacak fırtınaya teslim olacak.

Rüzgarla savrulan uçağın zorlu inişi İZLE

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nagehan Alçı'ya kafede saldırı

Nagehan Alçı'ya kafede saldırı

214
Mehmet Şimşek: Atatürk madeni paradan çıkarılmayacak

Mehmet Şimşek: Atatürk madeni paradan çıkarılmayacak

234
Halisdemir'e ateş eden Binbaşı'dan küstah savunma

Halisdemir'e ateş eden Binbaşı'dan küstah savunma

208
Razim Ozan Nagehan Alçı'ya yapılan saldırıyı yazdı

Razim Ozan Nagehan Alçı'ya yapılan saldırıyı yazdı

133
Bakan Işık: S400 füze alımında ilerleme sağlandı

Bakan Işık: S400 füze alımında ilerleme sağlandı

159
Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam

Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam

75
Demirtaş'ın cezası suça eğilimli diye ertelenmedi

Demirtaş'ın cezası suça eğilimli diye ertelenmedi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM