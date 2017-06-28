İngiltere'nin güney doğusunda yer alan bölgede meydana gelen kazada, bir otobüs hızla viraja girince direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOBÜS YAYAYA ÇARPTI

Hızla viraja giren otobüs, neredeyse bir yayanın ölümüne neden olacaktı. Hızla viraja girdi ve bir yayaya çarptı.

İngiltere'de virajı alamayan otobüs yayayı eziyordu VİDEO

YAYA YARALANMADI

Şans eseri yaya, olaydan sonra yara almadan kurtuldu. Düştükten sonra ayağa kalktı ve olay yerinden hemen uzaklaştı.

"ÖLMEDİĞİM İÇİN KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

The Sun gazetesine konuşan Smith, "5 yaşında bir kızım var. Ölmediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Kamera görüntülerini izleyince durumun vahametini daha iyi anladım. Yere düştükten sonra güvenli bir yerde olma ihtiyacı hissettiğim için en yakındaki dükkana girdim." dedi.