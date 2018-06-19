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İngiltere'de yaşayan Türk mühendis İstanbul'da öldü

Ayakları büyük olduğu için İngiltere'de ehliyet verilmeyen Türk mühendis, bayram tatili için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti.

İHA | 19.06.2018 - 00:20..
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2 metre 14 cm boyundaki Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel, İstanbul'da vefat etti. Ümit Tuncel, 2009 yılında İngiltere’de ayaklarının 50 numara olması nedeniyle ehliyet alamamış, bu nedenle de günlerce medyanın gündeminde kalmıştı.

İngiltere'de yaşayan Türk mühendis İstanbul'da öldü


MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İngiltere’de yaşayan 2 metre 14 cm boyundaki Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel, ailesi ile birlikte tatil için İstanbul Büyükçekmece’ye geldi.

Akşam sahilde dolaştıktan sonra eve gelen Tuncel, bir süre sonra fenalaştı. Tuncel’in bu durumunu gören eşi hemen ambulans çağırdı.

Hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeni için Tuncel’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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