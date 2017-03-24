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İngiltere'de yeni sigara yönetmeliği yürürlüğe giriyor

İngiltere’de geçen yıl mayıs ayında duyurulan yeni sigara yönetmeliği 20 Mayıs’ta yürürlüğe girecek. Sigara şirketlerini telaş sardı...

24.03.2017 - 11:58
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Yeni uygulamaya göre, artık bütün sigara paketlerinin dizaynı, şekli ve boyutu aynı olacak. Sigara paketinde herhangi bir logo kesinlikle yer almayacak.

CAYDIRICI FOTOĞRAFLAR YERLEŞTİRİLECEK

Markası ne olursa olsun, bütün sigara paketlerinin ön ve arka yüzeylerinin yüzde 65 gibi büyük bir kısmı, sigaranın insan sağlığına verdiği zararı anlatan caydırıcı fotoğraf, uyarı ve ikazı içerecek.

Bu sebeple sigara üreticileri ellerindeki eski paketleri tüketmeye çalışıyor.

EN UCUZ SİGARA PAKETİ 8 STERLİN

21 Mayıs’tan itibaren en ucuz sigara paketinin fiyatı 8 sterlin 82 peny olarak, önü kapalı raflarda çamur yeşili rengiyle yer alacak. İngiltere’de bundan böyle satışa sunulan 10’luk sigara paketi ve 30 gramdan düşük tütün paketinin satışı da yapılmayacak.

MENTOLLÜ SİGARA DA YASAKLANIYOR

Aromalı adı altında satılan meyveli, baharatlı, bitki özlü, alkollü, şekerli veya vanilyalı bütün sigaraların satışı ise yasaklanacak. Ayrıca sigara paketlerinin üzerinde yer alan ‘light’, ‘doğal’, ‘organik’ gibi ifadeler de sigara tüketicilerini olumsuz etkilediği ve sigaranın sağlığa zararlı olmadığı düşüncesine yol açması nedeniyle yasaklanacak.

Daha az zararlı olduğu düşünülen mentollü sigaraların satışı da 20 Mayıs 2020’den sonra yasaklanacak.

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