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İngiltere'de yük trenine çarpan bebek arabası parçalandı

İngiltere'nin Nuneaton tren istasyonunda kontrolden çıkan bebek arabası, az kalsın felakete neden oluyordu.

10.10.2017 - 17:12
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Nuneaton tren istasyonunda alışverişten dönen bir kadın, bebeğiyle birlikte eve dönmek için tren bekliyordu.

İngiltere'de yük trenine çarpan bebek arabası parçalandı

İngiltere'de yük trenine çarpan bebek arabası parçalandı VİDEO

BEBEK ARABASI PARAMPARÇA OLDU

Hem zemindeki eğimden, hem de trenin geçişi sırasında yaşanan titreşimin etkisiyle alışveriş poşetiyle dolu olan puset, hareket etmeye başladı. Tren vagonlarına çarpan çocuk arabası, paramparça oldu.

İngiltere'de yük trenine çarpan bebek arabası parçalandı

ANNENİN VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kamera kayıtlarında annenin bebeği kucağına aldığı ve treni o şekilde beklediği görülüyor. Yetkililer, olay sonrasında annenin ve bebeğinin sağlık durumu gayet iyi olduğunu belirtti.

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