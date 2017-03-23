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İngiltere'deki Müslüman topluluğu 1 saatte bağış topladı

İngiltere'deki terör saldırısından sonra ülkede yaşayan Müslüman toplulukları, yaralananlar için 1 saatte 3 bin Pound para topladı.

23.03.2017 - 16:17
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Westminster'da meydana gelen terör saldırısında yaralananlar ve yaralananların ailesi için 1 saatte 3 bin Pound toplandı.

İngiltere'deki Müslüman topluluğu 1 saatte bağış topladı

AÇIKLAMA YAPILDI

İnternet üzerinden yapılan bağışlarda her geçen saat rakamlar artıyor. 'Muslims United for London' adlı topluluğun yaptığı açıklamada, "İngiliz Müslüman Topluluğu, bu zor zamanda yardıma ihtiyacı olan topluluğun yanında olacaktır. Keith Palmer'ın ailesi gibi bu olayda yaralanan ve kısa süreliğine yardıma ihtiyacı olan ailelere yardım edecektir." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'deki Müslüman topluluğu 1 saatte bağış topladı

"GÖRDÜKLERİMİZ TAMAMEN KORKUNÇTU"

Sayfanın kurucusu Muddassar Ahmed, saldırı anında ofisinde oturduğunu ve olaya tanık olduğunu açıkladı. Ahmed, "Ofisten dışarı baktık ve gördüğümüz şey tamamen korkunçtu."

"YÜZDE 100 PARA TOPLANDI"

Grup'tan yapılan açıklamada ayrıca, "Bu kampanya sayesinde yüzde 100 para toplandı ve bu saldırıda yaralananlara bağışlanacak." dendi.

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