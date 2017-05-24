taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.314
USD
3,5643
EURO
3,9989
ALTIN
144,15
PETR
53,8800

İngiltere'deki saldırıda ölenlerden biri Türk

Manchester'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin Türk olduğu açıklandı.

24.05.2017 - 23:39
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'yi derinden sarsan Manchester'daki 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısında yeni bir detay ortaya çıktı. Kanlı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Türk olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'deki saldırıda ölenlerden biri Türk

Daha önce hayatını kaybettiği açıklanan 27 yaşındaki halkla ilişkiler uzmanı Martyn Hakan Hett’in annesinin Türk olduğu ortaya çıktı. Özellikle sosyal medya hesaplarında Türkiye bayrağı kullanan Hett’in annesinin isminin Figen olduğu ve İngiltere’de yaşadığı kaydedildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, saldırıda hayatını kaybeden Martyn Hakan Hett’in annesi Figen ile sosyal medyada yaptığı yazışmaları da paylaştı.

İlginizi Çekebilir
NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor
NATO ittifakı, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyona dahil olacak.
İsrailliler Doğu Kudüs'ün işgalini kutladı
İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal edişinin 50. yıl dönümü Yahudiler tarafından gösteri ve yürüyüşlerle kutlandı.
Trump yönetimi NASA bütçesinde kesintiye gitti
Donald Trump yönetiminin 2018 Mali Yıl Bütçe önerisi içinde NASA'ya ayrılacak miktarın 19,1 milyar dolar olarak açıklandı.
ABD'nin vurduğu üs faaliyete geçti
Esad rejimi, ABD'nin nisanda hava saldırısı düzenlediği El Şayrat üssüne yeniden konuşlandırmaya başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

20
Üsküdar'da otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu

1
FETÖ sanığından itiraflar

FETÖ sanığından itiraflar

0
Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM