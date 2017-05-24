İngiltere'deki saldırıda ölenlerden biri Türk

İngiltere'yi derinden sarsan Manchester'daki 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısında yeni bir detay ortaya çıktı. Kanlı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Türk olduğu ortaya çıktı.

Daha önce hayatını kaybettiği açıklanan 27 yaşındaki halkla ilişkiler uzmanı Martyn Hakan Hett’in annesinin Türk olduğu ortaya çıktı. Özellikle sosyal medya hesaplarında Türkiye bayrağı kullanan Hett’in annesinin isminin Figen olduğu ve İngiltere’de yaşadığı kaydedildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, saldırıda hayatını kaybeden Martyn Hakan Hett’in annesi Figen ile sosyal medyada yaptığı yazışmaları da paylaştı.