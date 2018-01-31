İngiltere'den 50 işadamıyla Çin'e ekonomik çıkarma

3 gün sürecek gezide Çin Başbakanı Li Keqiang ile görüşecek olan May, aynı zamanda birçok ticari anlaşmaya da imza atacak.

İNGİLTERE-ÇİN ARASINDA ALTIN ÇAĞIN BAŞLANGICI

50 işadamı ile Çin’e adeta çıkarma yapacak olan Theresa May’in 2 Şubat’a kadar birçok işbirliğine imza atması bekleniyor.

2017 yılının iki ülke arasında büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıldönümü olmasına dikkat çeken uzmanlar, bu ziyaretin ikili ticari ilişkilerde altın çağın başlangıcı olacağına işaret ediyor.

Theresa May başbakanlık görevine gelmesinden bu yana, Çin’e ilk kez ziyarette bulunuyor.

İKİ ÜLKENİN TİCARET HACMİ HIZLA BÜYÜYOR

Son 8 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacmi hızla büyüdüğü dönemde Çin’in İngiltere’ye ihracatı sürekli arttı. 2010 yılında Çin’in İngiltere’ye ihracatı 30.9 milyar sterlinken bu rakam geçtiğimiz yılın 11 ayında 41 milyar sterline çıktı. 2010-2017 arasında ise İngiltere’nin Çin’e ihracatı yüzde 100 arttı. İngiltere 2010 yılında Çin’e 8.2 milyar sterlin ihracat yaparken, bu rakam 2017’nin 11 ayında 16.7 milyar sterlin oldu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında da artması bekleniyor. İki ülke arasında 2018’de yapılacak yeni anlaşmalara dikkat çekiliyor.

MAY: "ÇİN'DE BÜYÜK FIRSATLAR VAR"

May’e gezide ülkenin bankacılık, teknoloji, otomotiv, gıda ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri eşlik edecek. May, daha önce yaptığı açıklamada, "İngiliz şirketleri için Çin’de büyük fırsatlar var. Bu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanılması gerekiyor. Biz de onlara yardımcı olacağız. İngiltere’yi yurtdışında en iyi şekilde temsil eden iş dünyası temsilcilerimizle Çin’e ziyarette bulanacağız" demişti.

"BREXİT SONRASI İNGİLİZ EKONOMİSİ YAVAŞLAYACAK"

Merkezi New York’ta bulunan haber portalı Buzzfeed News, İngiliz hükümeti tarafından hazırlandığı öne sürülen analize dayandırdığı haberde, İngiliz ekonomisinin AB dışında ekonomik büyümesinin daha düşük olacağını bildirdi.

İngiliz yayın kurumu BBC gibi ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarının yer verdiği sızdırma haberde, İngiltere’nin AB dışında kalması ve alternatif bir serbest ticaret anlaşması imzalamaması halinde İngiliz ekonomisinin büyümesinin önümüzdeki 15 sene içerisinde yüzde 8 daha düşük olabileceği belirtildi.

İngiltere’nin AB ile alternatif bir serbest ticaret anlaşması imzalaması halinde gelecek 15 sene içerisinde ekonomik büyümesinin yüzde 5, birlikten çıkmasına rağmen ortak pazarda kalması halinde ise yüzde 2 daha düşük olabileceği hatırlatıldı.

İngiltere’de muhalefette olan İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada söz konusu belgenin İngiliz parlamentosunda tartışmaya açılması teklif edildi.

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Iain Duncan Smith ise söz konusu habere ilişkin, “Bu tamamlanmamış bir rapor. Belge kötü bir görüntü oluşturması için kasten sızdırıldı.” ifadelerini kullandı.