İngiltere'den BMGK talebi

İngiliz Dışişleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İngiltere'nin, Salisbury'de eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın sinir gazıyla zehirlenmesi olayına ilişkin soruşturmada gelinen aşama hakkında bilgi vermek için BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

RUSYA ŞÜPHESİ

Daha önce İngiltere Başbakanı Theresa May, Rus yapımı 'Noviçok' grubuna giren bir zehir gazıyla zehirlendiklerini açıkladığı Skripal ve kızının başına gelenlerden 'yüksek ihtimal' Rusya'nın sorumlu olduğunu ifade etmişti.

İngiltere, suikast girişimi olarak değerlendirilen zehirlenme olayının ardında Rusya'nın olduğundan şüphelenmesinin nedenleriyle ilgili kanıt ise sunabilmiş değil.

RUS DİPLOMATLARA SINIR DIŞI

İngiltere BMGK'ya yönelik çağrının ardından Rusya'ya yönelik somut adım atarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi. İngiliz yönetimi önümüzdeki günlerde Rus diplomatları sınır dışı edecek.

Diplomatlara bir hafta süre tanıdıklarını belirten May, Moskova'nın provokasyonlarına devam etmesi durumunda yeni yaptırımları harekete geçireceklerini söyledi.

RUSYA'DAN KARŞI AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Rusya'ya yönelik yaptırımlarına en yakın zamanda bakanlık düzeyinde yanıt verileceğini söyledi.

Zaharova "Rusya Dışişleri Bakanlığı en yakın zamanda Theresa May'in parlamentoda yaptığı konuşmaya ilişkin yazılı açıklama yapacak." dedi.



