taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7864
EURO
4,5573
ALTIN
159,01
PETR
66,6000

İngiltere'den İran'daki protestolarla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Boris Johnson, protestocuların gündeme getirdiği önemli sorunlarla ilgili anlamlı ve meşru bir tartışma olması gerektiğini bildirdi.

AA | 02.01.2018 - 03:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

Johnson, yazılı açıklamasında, İran’da devam eden protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran’daki olayları yakından izlediklerini vurgulayan Johnson, "Protestocuların gündeme getirdiği önemli sorunlarla ilgili anlamlı ve meşru bir tartışma olması gerektiğine inanıyoruz ve İranlı yetkililerin buna izin vermesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

İngiltere'den İran'daki protestolarla ilgili açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya gezisinde

"İNSANLAR KENDİLERİNİ ÖZGÜRCE İFADE EDEBİLMELİ"

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 70. yıl dönümüne girildiğine işaret eden Johnson, “İnsanlar kendilerini özgürce ifade edebilmeli ve kanunlar çerçevesinde barışçıl gösteri yapabilmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki olaylarda yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduğunu kaydeden Johnson, ilgili tarafları şiddetten kaçınmaya ve uluslararası insan haklarına riayet etmeye çağırdıklarını kaydetti.

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü hiç bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

İlginizi Çekebilir
İsrail Savunma Bakanı: Vicdani retçiler hapsedilmeli
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, vicdani ret talebinde bulunan 63 liseli gence hapis cezası verilmesi gerektiğini söyledi.
Yeni Zelanda'da sahilde alkol yasağına 'adacıklı' çözüm
Yılbaşında Yeni Zelanda sahillerinde içki içmenin yasaklanması üzerine bir grup Yeni Zelandalı, ilginç bir yöntem geliştirdi.
Fransa'da şiddetli fırtına: 40 bölgede alarm
Etkili fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle ülkedeki 40 bölgede turuncu alarma geçildiği, 65 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.
Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede günlerdir protesto gösterilerine neden olan ekonomik krizi çözme sözü verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kocaeli'de aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

Kocaeli'de aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

11
Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

39
İran'daki gösterilerde 5 kişi daha öldü

İran'daki gösterilerde 5 kişi daha öldü

15
Gaziantep’te polise silahlı saldırı

Gaziantep’te polise silahlı saldırı

6
Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

17
Belçikalı kadın 92 yaşında Müslüman oldu

Belçikalı kadın 92 yaşında Müslüman oldu

55
Japonlar insan gibi spor yapıp terleyen robotlar geliştirdi

Japonlar insan gibi spor yapıp terleyen robotlar geliştirdi

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM