İngiltere'den 'Kaşıkçı soruşturmasına' tam destek

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ülkesini kaygılandırmaya devam ettiğini belirterek, "İngiltere Türkiye'nin olayla ilgili soruşturmasını bütünüyle destekliyor." dedi.

SORUŞTURMAYA TAM DESTEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapan Hunt, "Cemal Kaşıkçı olayı derin bir kaygı kaynağı olmayı sürdürüyor. Bugün bizzat Sayın Çavuşoğlu'na da yinelediğim gibi İngiltere Türkiye'nin olayla ilgili soruşturmasını bütünüyle destekliyor." ifadesine yer verdi.

"Suudi Arabistan'ı soruşturmayla tam bir iş birliğine çağırıyoruz." ifadesini kullanan Hunt, "Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak sadece Suudi Arabistan'ın cevap verebileceği sorular bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

BEYAZ SARAY DA DESTEKLİYOR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden, AA muhabirinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili soruya yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye ve Suudi Arabistan ile Kaşıkçı soruşturması bağlamında sürekli irtibat halinde olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Riyad'a gitmek üzere yola çıktığı vurgulanan açıklamada, "Türk müfettişlerin çabalarını destekliyoruz ve resmi soruşturma sonuçlarıyla ilgili herhangi bir ön yargıda bulunmayacağız." ifadesine yer verildi.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU PLANI

Suudi Arabistan Kralı Salman ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün üzerinde anlaştığı ortak çalışma grubunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hunt, Suudi Arabistan'ın olayla ilgili başlattığı iç soruşturmayı ve delillerin gerektirmesi halinde halinde sorumlulardan hesap sorma kararını da olumlu bulduklarını kaydetti.

Hunt ile Çavuşoğlu Londra'da yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak görüşmüştü.