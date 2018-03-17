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İngiltere'den Kuzey Buz Denizi'nde nükleer şov

İngiltere ile Rusya arasındaki kriz bitmiyor. Sabah saatlerinde yapılan açıklamalar ile iki ülke arasındaki kriz yine büyürken, Londra yönetimi Rusya'nın tutumuna karşı oldukça sert cevap verdi

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 11:17..
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Moskova ile Londra hattındaki gerlim siyasal çizgiden uzaklaşarak farklı bir boyuta ulaştı. iki ülke arasında yaptırımlara kadar uzanan bu sürtüşme, yerini sahadaki gövde gösterilerine, gerilimlere bırakacak gibi duruyor.

KUZEY BUZ DENİZİNDE DENİZALTI ŞOVU

İngiltere ile Rusya arasındaki siyasi kriz, ahaya da yansıdı. İngiltere'nin Kuzey Buz Denizi'nde bulundurduğu nükleer denizaltı HMS Trechant buzları kırarak ortaya çıktı.

İngiliz denizaltısı Kuzey Buz Denizi'nde çıkartma yaptı - VİDEO

İngiliz basınında büyük heyecan yaratan bu hamle 'soğuk savaş', 'buz kırıcı' gibi başlıklarla manşetlere taşındı.

İngiltere'den Kuzey Buz Denizi'nde nükleer şov

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