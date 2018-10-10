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İngiltere'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı, Suudi mevkidaşına, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yürüttüğü soruşturmaya yönelik tam işbirliği çağrı yaptı.

AA | 10.10.2018 - 08:00..
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SUUD

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Jeremy Hunt, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'yla ilgili, Suudi mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile görüştü.

KAYGI VERİCİ HABERLER

Görüşmede, hafta sonu Kaşıkçı ile ilgili medyada yer alan haberlerin doğru çıkması halinde bunun son derece kaygı verici olacağını ve İngiltere'nin de olayı çok ciddi bir şekilde ele alacağını vurgulayan Hunt, Cubeyr'e "Dostluk, ortak değerlere bağlıdır." ifadesini kullandı.

Hunt'ın ayrıca Suudi hükümetine, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada Türkiye'yle tam iş birliği yapması ve en kısa sürede daha fazla bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Hunt, Kaşıkçı'yla ilgili bugün Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisiyle de görüşmüştü.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

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