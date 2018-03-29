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İngiltere’den Türkiye tatili için güçlü talep var

Tui’nin İngiltere ve İrlanda’dan Sorumlu Ticari Direktörü Sofer, "Bu yıl Türkiye’ye olan talebin oldukça güçlü olduğunu görüyoruz" dedi.

AA | 29.03.2018 - 15:25..
  1. Haberler
  2. Seyahat

TURİST

Turizm sektörüne ilişkin haberlerin yer aldığı Travel Weekly’nin internet sitesinde yer alan haberde ülkenin önde gelen turizm şirketlerinden Tui’nin Ticari Direktörü Sofer’in Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerine yer verildi

"EN FAVORİ DESTİNASYON TÜRKİYE"

Sofer, "Son altı ayda gelişme gördüğümüz kilit önemde bazı destinasyonlarımız var. Gelecek yıl bu bölgelerin büyümesini bekliyoruz. Sadece Türkiye değil, Yunanistan ve Hırvatistan da var. Fakat bu yıl Türkiye’ye olan talebin oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Türkiye her zaman en favori destinasyonlarımızdan biri oldu." ifadelerini kullandı.

İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) daha önce aralık ayı verilerine göre yaz dönemi için Türkiye rezervasyonlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 69 artış kaydedildiğini duyurmuştu.

"TÜRKİYE YENİDEN YÜKSELİYOR"

Geçen ay ABTA’dan AA muhabirine yapılan açıklamada, "Türkiye, zorlu yılların ardından 2018 yaz dönemi için dikkate değer rezervasyon artışının desteği ile yeniden yükseliyor. Seyahat şirketleri, bu yıl Türkiye rezervasyonlarının 2015 yılındaki seviyelerine yakın olabileceğini bildiriyor. Tatilcilere güzel tesislerde paranın karşılığını veren bir tatil sunulması nedeniyle İngiliz turistin Türkiye'ye dönmesi sürpriz değil." yorumunda bulunulmuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre İngiltere’den Türkiye’ye 2015 yılında 2 milyon 512 bin 139 İngiliz turist geldi. Türkiye’ye gelen İngiliz turist sayısı 2016'da 1 milyon 711 bin 481, 2017'de ise 1 milyon 658 bin 715 oldu.

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