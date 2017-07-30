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İngiltere'den Umman'a Hawk eğitim jetleri

İngiltere'nin Umman'a taahhüt ettiği Hawk eğitim jetlerinden ilk partinin teslim edildiği bildirildi.

30.07.2017 - 05:50
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Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Umman Hava Kuvvetleri, İngiltere'nin savunma ve uçak üretim firması BAE Systems ile Umman arasında varılan anlaşma gereğince sağlanacak uçakların ilk partisinin teslim alındığını duyurdu.

JETLERİN SAYISI BELLİ DEĞİL

Bunun üzerine ülkenin doğusundaki Mesira Hava Üssü'nde tören düzenlendiği kaydedilirken, teslim alınan ve toplam jetlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İngiltere'den Umman'a Hawk eğitim jetleri

Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Matar bin Ali el-Abidani, törende yaptığı konuşmada, "Bu uçaklarla, vatanın himayesi için savaş kapasitesinin güçlendirilmesi ve kazanımların muhafaza edilmesi hedefleniyor." dedi.

2,5 MİYAR STERLİNLİK ANLAŞMA

BAE Systems ile Umman arasında Aralık 2012'de 2 buçuk milyar sterlin değerinde anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmayla, İngiltere'nin Umman'a 12 Typhoon savaş jeti ile sekiz Hawk eğitim jeti sağlayacağı ve anlaşma çerçevesinde ayrıca, Umman Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAFO), operasyonel görevlerde destek verileceği kaydedilmişti.

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