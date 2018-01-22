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İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

İngiltere, Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıdığını açıkladı.

AA | 22.01.2018 - 16:03..
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  2. Avrupa

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İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

AFRİN'İ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

“Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de gelişmeleri yakından izliyoruz.” ifadeleri kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İngiltere, Suriye’deki çatışmaya ilişkin meseleleri, şiddeti azaltmak ve siyasi bir çözümü mümkün kılmak şeklindeki ortak amacımıza uygun olarak Türk yetkililer ile düzenli olarak ele almıştır. Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz.”

TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Başbakanlık açıklamasında, İngiltere, Türkiye ve diğer müttefikleri ile Suriye’de istikrarı temin edecek, gerilimi tırmandırmaktan geri duracak ve Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını koruyacak çözümler bulmak için yakın iş birliği yapmaya kararlıdır.” ifadelerine yer verildi.

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