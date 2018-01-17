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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anıtkabir'i ziyaret etti

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, ilk resmi görev gününde Anıtkabir’i ziyaret etti.

İHA | 17.01.2018 - 13:18..
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Birleşik Krallık Büyükelçisi Chilcott, Atatürk’ün Mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

"İSTİKBALİMİZ GÖKLERDE"

Büyükelçi Chilcott, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Büyükelçi Chilcott Özel Deftere şunları yazdı:

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anıtkabir'i ziyaret etti

"Türkiye’deki görevime başlarken muhteşem bir asker ve ileri görüşlü bir devlet adamı olan Modern Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıyor olmak benim için büyük bir onur. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde kazanmış olduğumuz ivmeyi daha da geliştirerek, Britanya’nın Türkiye ile ilişkilerinin ve dostluk bağlarının önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğini ve işbirliği ve ortaklığımızın, eminim ki Atatürk’ün de isteyeceği gibi, Türk ve Britanya halklarının çıkarlarına hizmet edeceğini umuyorum. İstikbalimiz göklerde."

Ziyarete, Büyükelçilik personeli ve aileleri ile British Embassy School Ankara öğrencileri de katıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anıtkabir'i ziyaret etti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anıtkabir'i ziyaret etti

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