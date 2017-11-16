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İngiltere'nin Brexit faturası 20 milyar sterlin artacak

İngiliz The Sun gazetesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) faturasının 20 milyar sterlin daha artabileceğini duyurdu.

16.11.2017 - 13:21
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İngiliz The Sun gazetesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) faturasının 20 milyar sterlin (yaklaşık 102 milyar lira) daha artabileceğini duyurdu.

İngiltere'nin Brexit faturası 20 milyar sterlin artacak

MAY'İN BRÜKSEL'E HEDİYESİ

Gazetenin, bugünkü baskısında "May'in Brüksel'e hediyesi" üst başlığıyla verdiği haberde, Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşması çerçevesinde, ülkesinin ödeyeceği tazminat olan 18 milyar sterline, 20 milyar sterlin daha ekleyerek artırmaya hazırlandığı belirtildi.

"Brexit" ve "Christmas (Noel)" sözcüklerinden türetilen "Brexmas" sözcüğünü kullanan gazetenin "Brexmas Hediyesi" başlıklı haberine göre, 1 Ocak 1973 tarihinde üye olduğu AB'den ayrılmasına ilişkin müzakere sürecinde ilerleme olmazsa, İngiltere, gelecekteki ticari ilişkilerin görüşülmeye başlanacağı son tarih olan Aralık ayını da kaçırmış olacak.

İngiltere'nin Brexit faturası 20 milyar sterlin artacak

BREXİT ÇÖZÜMLENİYOR

Haberde, fatura konusunda anlaşma olması durumunda, 14 Aralık'taki toplantıda AB liderlerinin Brexit'e "yeşil ışık" yakabileceğine işaret ediliyor ve "Bununla birlikte, May önerisine kesin bir rakam koymayacak; bunun yerine AB'den ayrılmadan önce ülkesinin yapacağı harcama taahhütleri konusunda Brüksel'in önüne net bir rehber koyacak." deniliyor.

FATURA SAKLANIYOR

Haberde ayrıca, AB Başmüzakerecisi Michel Barnier'in geçen hafta İngiltere'ye, "tartışmalı Brexit faturası" olarak ödeyeceği miktarı belirlemesi için 14 günlük süre verdiği de anımsatıldı ve "Ancak bakanlar ve milletvekilleri, Başbakanlığın (Downing Street), önümüzdeki ay için önceden belirlenmiş zamanlama yerine, böyle bir sınırlamayı sadece yok saymasını bekliyorlar." denildi.

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ise geçen günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ülkesinin ayrılma bedeli olarak AB'ye ne kadar ödeme yapacağına ilişkin bir rakam veya formül teklif etmeyeceğini söyledi.

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