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İngiltere'nin eli kanlı celladı: Albert Pierrepoint

Fotoğraftaki bu adamın neşe dolu gülüşüne aldanmayın. Albert Pierrepoint, İngiltere tarihinin en çok suçlu infaz eden celladıydı. Pierrepoint, 22 yılda tam 608 kişiyi idam etti.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 13:04..
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Yakın tarihte kaldırılan idam cezası, İngiltere'de oldukça yaygın bir cezaydı. İnsan haklarına aykırı olduğu için kaldırılan idam, ardında kanlı hatıralar bıraktı. Cellatlar ve idam edilen mahkumlar...

Bu iki unsurun birleştiği bir isim var İngiltere tarihinde. 608 kişiyi idam eden Albert Pierrepoint.

İngiltere'nin eli kanlı celladı: Albert Pierrepoint

AİLE MESLEĞİ CELLATLIK

Albert Pierrepoint, 30 Mart 1905'te West Riding of Yorkshire'da doğdu, Huddersfield ve Manchester sokaklarında büyüdü.

Babası Harry 10, amcası ise 42 yıl boyunca İngiltere hükümetinin hizmetinde cellatlık yaptı. Böyle bir ailede büyüyen Albert de henüz çocuk yaşındayken cellatlığa heves etti. 9 yaşında cellat olmak istediğini ailesine dile getirdi.

KANLI CELLAT PIERREPOINT

Fotoğraf Albert Pierrepoint'e ait. Güleç yüzü ve gözlerindeki mutluluk dolu bakışlar, aslında onu diğer insanlardan pek de ayırt edilemez hale getiriyor.

İngiltere'nin eli kanlı celladı: Albert Pierrepoint

87 yaşında hayatını kaybeden Pierrepoint, İngiltere tarihinin en çok infaz gerçekleştiren cellatıydı. Hayatının anlatıldığı bir kitapta, kariyeri boyunca 400'den fazla kişiyi astığı belirtilen Pierrepoint, bir günde tam 17 kişiyi infaz ettiğini belirtiyor.

İLK İDAM

1930 yılında infaz kurumunda görevli olarak iş hayatına balşayan Albert Pierrepoint, hayalindeki işine kavuştu. Önce asistan olarak cellatların yanında çalışan genç Albert, ilk idamını 1931 yılında gerçekleştirdi.

O tarihten sonra aralıksız bir şekilde 22 yıl boyunca İngiltere hükümeti için cellat olarak hizmet veren Pierrepoint, bu süre zarfında tam 608 kişiyi idam etti.

İngiltere'de muhafazakarlar idamın getirilmesinden yanaFotoğraf: İngiliz cellat Albert Pierrepoint’in hayatını anlatan Pierrepoint filminden bir sahne.

İSTİFA VE SONRAKİ YAŞAMI

Yıllar süren idam serüvenlerine her gün bir yensini ekleyen Pierrepoint, 1954 yılında görevinden istifa etme kararı aldı. İstifasını yetkili mercilere sunan Pierrepoint, talebinin kabul edilmesinin ardından cellatlıktan uzaklaştı. Küçük bir çiftliğe yerleşen Albert Pierrepoint, burada yaşamını sürdürdü.

BOKS MERAKI VE İDAM KARŞITLIĞI

İngiliz cellat Pierrepoint, tam bir boks tutkunuydu. Görevi bulunmadığı zamanlarda boks maçlarını sıkı sıkı takip eden Albert Pierrepoint, emekliliğinin ardından 1956 yılında Kontrol Denetçisi olarak İngiliz Boks Kuruluna atandı.

Burada hobisiyle ilgili çalışmalar yürüten cellat Pierrepoint, yine aynı yıllarda İçişleri Bakanlığına karşı yıllarca yaptığı mesleğin kaldırılması için talepte bulundu. 22 yıl boyunca 608 kişiyi idam eden eli kanlı cellat Pierrepoint, İngiltere'de ölüm cezasına karşı kampanya başlattı.

"Ölüm caydırıcı değil" sloganı ile kampanya başlatan Pierrepoint, suçluların öldürülmek yerine kuvvetli ve caydırıcı cezalar ile cezalandırılması gerektiğini savunarak, topluma kazandırılmaları gerektiğini söylüyordu.

İngiltere'nin eli kanlı celladı: Albert Pierrepoint

İngiltere'nin eli kanlı celladı: Albert Pierrepoint

BİR CELLAT OLARAK ALBERT PIERREPOINT

İngiliz cellat Pierrepoint, 1992 yılında 87 yaşında hayatını kaybetti. Evli olan Pierrepoint, ölmeden önce çıkardığı kitabında kendi hayatını anlattı.

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