İngiltere'nin en tehlikeli gezi yolu: Broomway

Selen KALDIRIM/ [email protected]

İngiltere kıyılarının Foulness Adası'nın tarihi rotası "The Broomway" ile tanıştığında, işler maceracı bir seyahat rotasının ötesinde geçecek. Adaya varmak için kullanman gereken bol çamurlu patikanın üzerinde, zaman adeta kum saatiyle işliyor. Herhangi bir gelgit anında, deniz, koşabildiğinden daha hızlı geliyor. Üzerinde yürümek mi? Ne kadar çılgın bir fikir olduğunu bilmeden önce; Broomway seferi için iki şey seninle birlikte gidip, geri dönmeli: bir pusula ve gelgit rehberi.

İŞTE O ÖLÜMCÜL YOL

Essex sahil hattının büyük ölçekli haritasına bakıldığında Crouch ve Thames Nehirleri arasında bir yaya yolu görülür; deniz seviyesine yakın bataklık adası olan Foulness yönünde yaklaşık 5 kilometre boyunca uzanır. Broomway, müthiş bir şekilde yapışan bir gelgit çamuruna iner. Yerel olarak Black Grounds olarak bilinen yol denize paralel duruyor. Yeterince planlı ve şanslıysan bir deniz baskınıyla karşılaşmazsın...

GELGİTLERLE DOLU PATİKADAN GEÇMEK İSTEMEZSİN

Foulness Island, Savunma Bakanlığı için özel bir şirket (QinetiQ) tarafından füze ateşleme menzili olarak kullanılıyor. Adaya bir yol köprüsü var, ama halka kapalı. Foulness'e ulaşmanın tek yolu gelgitleriyle ünlü olan Broomway patikası. 'Zor olan güzeldir diyoruz ve bu riski alıyoruz; patikadan geçelim. Çünkü bu yolda teknik bir yürüyüş, bütün riskleri engelliyor.

BİR GPS CİHAZI, PUSULA VE GELGİT REHBERİ OLMADAN YÜRÜME

Kötü bir gününde Broomway yürüyüşüne girişmek ‘canına kas etmek’ olur, ancak sahilin iyi gününde bile dikkatli bir navigasyon gerekli. Doğal olarak bir GPS cihazı sana destek olabilir, ancak kendi başına kesinlikle yeterli değil; Gerekli alet ve edavatlara sahip olmayan bir kişi Broomway yürüyüşüne kalkışmamalı. Maplin Kumsalı'nın çevresi çok büyüleyici olduğu için daha önce Broomway'i başıboş yürümek isteyenler oldu: sonuçsa, 100 kişinin can verdiği bir kara tarih.

BOĞULMAK AN MESELESİ AMA ÇOK ZİYARETÇİSİ VAR

Her ne kadar erişim sınırlı olsa da, insanlar hala Broomway'i gezebiliyorlar. Nasıl mı? Wakering Merdivenleri'nden gelen kumlara doğru kısa bir yürüyüş yapmak dışında, bu yürüyüş sadece 'Doğa molası' turları ve doğru bir rehber ile mümkün. Pusula hiç bu kadar işe yaramamıştı… Maplin Kumsallarında kaybolmak istemezsin. Çünkü bir yürüyüşçünün kaybolması durumunda, boğulmak neredeyse kesin.

3 SAATTE BİR GELGİT RİSKİ VAR

Adaya gidip dönmek için üç saatin olacak. Gelgitler kronolojik olarak genelde 3 saatte bir gerçekleşiyor. Yıllardır gide gele denizin ne zaman süpriz yapabileceğini kestirmişler. Foulness Adasına yürümek ve sıradan şartlarda geri dönmek için üç saat yeterli bir zaman. Halka açık patikalara devam edersen Foulness'i botla da ziyaret edebilirsin.

THE WALKING DEAD ADASI: FOULNESS

Foulness’in muazzam ve yalnız izole bataklıklarına sahip plajları, Essex'in gözde sahil beldesinin koşuşturmacasına karşı büyük bir tezat oluşturuyor. Ada anakaradan çok sayıda gelgit su yolundan ayrılır ve kuzeyde Crouch Nehri, batıda Roach ve doğuda Kuzey Denizi ile bağlanır.

GÖRECEĞİN TEK ŞEY MUHTEŞEM BİR TENHALIK

Festival filmlerini aratmayan sıkıcı belgesel çekmek için birebir. Belki bir korku filmi ya da gerilim türü sahneleri de düşünmedim değil. Adaya varmayı göze aldıktan sonra, gelgitsiz geçtiğin yolun ardından gereksiz bir zafer duygusu bürünüyor. Umarım gördüklerinden sonra mükemmel bir cennet koyu beklemiyordun... Burası bir bataklık kasabası ve bunu dibine kadar hissettiriyor.

Karamsarlık, grinin elli tonu ve sessizlik hiç bu kadar rahatsız edici olmamıştı. Sanki bir yerlerden ‘çığlık’ çıkıp gelecekmişçesine tedirgin oluyorsun. Güzel olansa hiçbir yerde karşılaşmadığın bir adada olmanın gururu. Gezip göreceğin hiçbir yerin önemi yok; zaten görecek bir yer de yok. Bu bir bataklık safarisi. Paris müze gezisi değil. Bulunduğun ortam kendine bir şeyler katmak için yeterli.

BU ADANIN KUŞLARINI GÖRMELİSİN

Bu tahammülsüz ütopya, aynı zamanda binlerce kuş ve Brent Kazlar için bir kış evi. Nature Break Vahşi Yaşam Turu'ndan birine katılıp ve Foulness Adası ve yakındaki Wallasea Adası'ndaki vahşi yaşam zenginliğini keşfet. Hava şartlarına izin vermek, adanın vahşi yaşamını ve bazı tarihi binaların dış manzaralarını seyredebileceğiniz bir traktör turuna da çıkabilirsin. Miras Merkezi, nisandan ekime kadar her ayın ilk Pazar günü saat 12'den öğlen 4'e kadar açık; ilgini çekebilir.