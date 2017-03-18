İngiltere'nin eski maliye bakanı gazete editörü oldu

Ülkede 2010 yılında Muhafazakar Partinin iktidara gelmesiyle Maliye Bakanlığı görevini devralan ve 2016 yılının haziran ayına kadar bu görevini yürüten George Osborne’un London Evening Standart’ın yeni editörü olacağı açıklandı.

Rus iş adamı Evgeny Lebedev’e ait gazeteyi haftanın 4 günü yöneteceği belirtilen Osborne’un, yeni görevi muhalefet milletvekillerinin tepkisini çekti.

Milletvekilliği halen devam eden Osborne’a istifa etmesi çağrısında bulunan muhalefet, bu atamanın basın özgürlüğü ile alay etmek anlamına geldiğini savunuyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Osborne’un günlük bir gazetenin başına getirilmesini “Şaka olmalı” diye nitelendirdi.

KAZANCI DA TEPKİ ÇEKİYOR

Osborne’un geçen günlerde merkezi ABD'de bulunan fon yönetim şirketi Blackrock’a yılda 650 bin sterlin (2 milyon 964 bin lira) karşılığı danışmanlık hizmeti vereceği ortaya çıkmıştı.

Yaklaşık altı yıl boyunca İngiltere’de kemer sıkma tedbirlerini uygulayarak, sosyal yardımların azaltılması yönünde adımlar atan Osborne’un yılda sadece 48 gün danışmanlık yaparak bu meblağı kazanacak olması da kamuoyunda tepki çekmişti.

İngiltere’de geçen yılın haziran ayında yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumu öncesinde birlik içerisinde kalmak yönünde kampanya yürüten Osborne, referandumdan çıkış kararının çıkmasının ardından göreve gelen İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından kabinede istenmemişti.

İngiliz basınında Osborne’un geçen yılın haziran ayından bu yana özel etkinliklerde yaptığı konuşmalarda ortalama 800 bin sterlin (3 milyon 648 bin Türk lirası) kazandığı belirtiliyor.