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İngiltere'nin ilk kadın emniyet müdürü görevine atandı

Londra Polis Teşkilatı’nın (Scotland Yard) tarihinde ilk kez bir kadın emniyet müdürü göreve getirildi.

23.02.2017 - 11:07
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Scotland Yard’dan yapılan açıklamaya göre, 2011 yılından itibaren Londra Emniyet Müdürü olarak görev yapan Sir Bernard Hogan-Howe’un yerine 56 yaşındaki Cressida Dick getirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAĞLANTILI OLARAK ÇALIŞIYORDU

Teşkilatın 188 yıllık tarihinde emniyet müdürü olarak atanan ilk kadın unvanını alan Dick, 2014 yılında İngiltere Dışişleri Bakanlığında emniyet bağlantılı bir pozisyonda çalışıyordu.

Dick, daha önce de terörle mücadele biriminin başında görev yapmıştı. Hem Oxford hem de Cambridge Üniversitesi mezunu Dick, Scotland Yard’a 1983 yılında polis memuru olarak katılmıştı.

EN BÜYÜK POLİS TEŞKİLATI

Dick, 21 Temmuz 2005’te Londra’da yaşanan bombalı saldırıların ertesi günü bir metro istasyonunda intihar bombacısı sanılarak öldürülen Brezilyalı Jean Charles de Menezes’e yönelik operasyonun yöneticisi olarak yargılanmış ve beraat etmişti. Londra’da 7 Temmuz 2005’te meydana gelen saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmiş, 21 Temmuz’da yaşanan benzer bir dizi saldırıda ise can kaybı olmamıştı.

Scotland Yard, ülkenin en büyük polis teşkilatı olmanın yanı sıra, terörle mücadele ve önemli kişileri koruma gibi ulusal çapta görevleri de üstleniyor. İngiltere’de Başbakanlık ile Adalet ve İçişleri Bakanlığı koltuklarında da kadınlar oturuyor.

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