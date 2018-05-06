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İngiltere'nin yeni vârisinin fotoğrafları yayınlandı

Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Kate Middleton'un yeni doğan bebeği Prens Louis'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 09:40..
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Geçtiğimiz ay doğum yapan Kate Middleton, İngiltere'nin yeni vârisini dünyaya getirerek dünyanın gündemine oturmuştu. Prens Louis adı verilen bebeğin dün yeni fotoğrafları yayınlandı.

İngiltere'nin yeni vârisinin fotoğrafları yayınlandı

GÜZEL MESAJLARA TEŞEKKÜR ETTİLER

Saray'dan yapılan açıklamaya göre; Prens William ve eşi Kate Middleton, 'kendilerine gelen güzel mesajlara teşekkür etmek için' bu güzel fotoğrafları paylaşmak istedi. Bebeğinin fotoğraflarını çeken ise Prens Louis'in annesi Kate Middleton oldu.

İngiltere'nin yeni vârisinin fotoğrafları yayınlandı

KIZ KARDEŞİ ÖPTÜ

4 yaşına giren Prens George fotoğraflarda yer almazken, 3 yaşındaki kız kardeşi Prenses Charlotte küçük vârisi öperken görüntülendi.

İSMİ ÜZERİNE BAHİSLER OYNANDI

Daha önce bilindiği gibi yeni doğan bebeğe verilecek isimler için bahisler oynanmış ve Prens Louis adı bahisçilere kazandırmıştı.

İngiltere'nin yeni vârisinin fotoğrafları yayınlandı

KÜÇÜK PRENS ADINI DAYISINDAN ALMIŞTI

Küçük Prens adını Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in dayısı Louis Mountbatten'dan alıyor. Louis Mountbatten IRA'nın 1979'da gemisine düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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