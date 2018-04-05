taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.951
USD
4,0326
EURO
4,9473
ALTIN
172,08
PETR
68,8500

İngiltere'ye bilgi satan Rus ajanı ilk kez konuştu

Rusya ile İngiltere arasında siyasi gerilime sebep olan Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya, olayın ardından ilk kez konuştu.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 16:16..
  1. Haberler
  2. Dünya

23423

İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi vakasında önemli bir gelişme yaşandı. Yopun bakımdan çıkan Yuliya Skripal ilk kez açıklama yaptı.

Yuliya Skripal ''Bir haftadan biraz daha uzun süre önce önce kendime geldim, takdir edersiniz, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık'' dedi.

İLK AÇIKLAMA

''Yaklaşık bir hafta önce uyandım ve memnuniyetle söylüyorum ki, gücüm kuvvetim her geçen gün artıyor. Bana gösterilen ilgi ve gönderilen çok sayıda iyi niyet mesajı için minnettarım.''

''İyileşmemle ilgili teşekkür etmem gereken pek çok kişi var, ben ve babam kendimizden geçtiğimizde yardımımıza gelen Salisbury sakinleri başta olmak üzere. Bunun da ötesinde Salisbury Bölge Hastanesi çalışanlarına gösterdikleri bakım ve profesyonellik için teşekkür etmek istiyorum.''

''Eminim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık. İyileşme dönemimde benim ve ailemin mahremiyetine saygı göstereceğinizi umuyorum.''

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yunanistan'da UBER sürücülerinden protesto
UBER, mobil seyahat uygulamalarına ilişkin yeni düzenleme sonrasında Yunanistan'ın başkenti Atina'da faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
İran'ın Lale Festivali
Baharın gelmesiyle birlikte laleler de açarken birçok kent bu güzel çiçekle süslendi.
Bollywood yıldızına hapis cezası
Bollywood yıldızı Salman Khan, nesli tükenmekte olan antilopları avlamaktan suçlu bulundu.
ABD basınından Türkiye-Rusya-İran değerlendirmesi
ABD'li medya kuruluşu CNN, Türkiye, İran ve Rusya'nın toplantısının ABD'yi eli kolu bağlı bıraktığını, Suriye'de güç duruma düşürdüğünü yazdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

272
Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

132
Yurt dışında FETÖ operasyonları

Yurt dışında FETÖ operasyonları

145
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

68
Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

260
Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

77
Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM