taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvuruları arttı

Britisch Council’in verilerine göre, Türkiye’den İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvuruları yüzde 20 artış gösterdi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 13:06..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Bilgisayar üzerinden IELTS sınavını, adayların daha hızlı sonuca erişebilmesi adına alternatif olarak hayata geçirdiklerini belirten British Council Türkiye Sınavlar Müdürü Bora Can, aynı zamanda hem iç hem de Birleşik Krallık pazarındaki talep artışını değerlendirdi.

"BÜYÜK ARTIŞ VAR"

İngiltere’ye iş ve eğitim olanakları için ilginin daha da arttığını vurgulayan Can, "1 Ocak 2018’den günümüze kadarki dokuz aylık dilimi geçen seneyle karşılaştıracak olursak, kısa ve uzun dönem eğitim ve göçmenlik başvurularında Birleşik Krallık’a talepte yüzde 20 oranında artış görülüyor. IELTS sınavına giriş için Türkiye’de özellikle iş ve eğitim başvurularında yüzde 42 oranında ciddi bir büyüme var. Bir senede yaşanan bu artış doğrultusunda, talepleri karşılayabilmek adına kağıt ve kalem üzerinde yapılan IELTS sınavına alternatif olarak bilgisayar üzerinden IELTS’i hayata geçirdik. Sınavın tamamlanmasının ardından 5-7 iş günü içinde sonuçlara ulaşabiliyor ve haftanın 7 günü, sabah-öğleden sonra ve akşam olmak üzere üç farklı saat diliminde ve daha fazla lokasyonda sınavı alabiliyorsunuz” diye konuştu.

İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvuruları arttı

IELTS NEDİR

IELTS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’a yapılan göçlerde kullanılan en yaygın İngilizce sınavı olarak biliniyor. IELTS, 10 binin üzerinde üniversite, okul, iş ve göçmenlik kurumu tarafından tanınıyor. Bu kurumlar arasında Avustralya ve Birleşik Krallık’taki tüm üniversiteler ile ABD’deki önde gelen kurumlar yer alıyor.

IELTS’in başarısı, ‘Dinleme’, ‘Konuşma’, ‘Okuma’ ve ‘Yazma’ gibi dört temel dil becerisini ölçen yüksek kaliteli bir sınav olmasında yatıyor. IELTS, Birleşik Krallık ve Avustralya’daki özel araştırma ekipleri tarafından destekleniyor ve dünya çapında 140’tan fazla ülkede bulunan sınav merkezleri üzerinden yönetiliyor.

İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvuruları arttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3. Havalimanı'nın adı netleşti

3. Havalimanı'nın adı netleşti

447
Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

78
Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

38
Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

120
Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

87
Yunanistan'dan Almanya'ya: Savaş tazminatı vermelisiniz

Yunanistan'dan Almanya'ya: Savaş tazminatı vermelisiniz

67
Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi:

Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi: "Cemal bizde değil"

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM