İngiltere'ye uçuşlarda laptop yasağı üç havalimanından kalktı

İngiliz Ulaştırma Bakanlığının internet sitesinde sadece Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu ülkeye uçuşlardaki elektronik cihaz taşımaya dönük kısıtlamaların kaldırıldığı belirtilmesine rağmen, Bakanlık yetkilisi Tom Ambrose, THY yöneticilerine gönderilen bilgi notunda söz konusu kısıtlamaların kaldırılmasının Atatürk ve İzmir havalimanlarını da kapsadığını bildirdi.

THY VE PEGASUS YOLCULARINA SERBEST

Buna göre, THY yolcuları için Atatürk ve Sabiha Gökçen'den, Pegasus Hava Yolları yolcuları için de İzmir ve Sabiha Gökçen havalimanlarından İngiltere'ye uçuşlardaki elektronik cihaz taşımaya dönük kısıtlamalar kaldırılmış oldu.

Açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kısıtlamaların tamamen kaldırıldığı ilk havalimanı olduğu belirtilerek, yolcuların güvenliği ve emniyetinin daima öncelik taşıdığı ve İngiltere'nin ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli, etkili ve orantılı tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceği vurgulandı.