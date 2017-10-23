İngilizler, Duhok'ta petrol çıkarmaya devam etmek istiyor

Kuzey Irak'ta Barzani'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği sözde bağımsızlık referandumunun ardından bölgede kartlar karılmaya devam ediyor.
İNGİLİZ PETROL ÇIKARMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR
2003 yılında ABD'deyle birlikte demokrasi götüreceğiz diye Irak'a giren ancak petrole göz diken İngilizler bölgeden çıkmak istemiyor.
İngiltere'nin Gulf Keystone Petroleum şirketi, Kuzey Irak'ta kalan Duhok'ta Ekim ayında 34 bin 525 varil petrol çıkardığını açıkladı.
Şirketin açıklamasında dikkat çeken bir diğer kısım ise bölgede petrol çıkartmaya devam edeceklerini ifade etmeleri oldu.