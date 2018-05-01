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İniesta şampiyonluk turunda ağladı

İspanya'da açık ara şampiyon olan Barcelona'da büyük sevinç hakim. Ancak İspanyol devine veda eden İniesta ise şampiyonluk kutlamalarında yine ağladı.

Haber Merkezi | 01.05.2018 - 17:20..
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İniesta şampiyonluk turunda ağladı

Barcelona, Deportivo La Coruna'yı yenerek La Liga'da bir kez daha mutlu sona ulaştı. Sezon sonu Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan İspanyol yıldız İniesta, daha önce olduğu gibi şampiyonluk kutlamalarında da ağladı.

İniesta şampiyonluk turunda ağladı

VEDASINDAN SONRA KUTLAMALARDA DA AĞLADI

Barcelona'ya veda edeceğini açıklarken gözyaşlarına hakim olamayan İniesta, kazanılan şampiyonluk sonrası takım otobüsüyle çıkılan turda da ağladı. Buruk bir sevinç yaşayan İspanyol yıldızın bu hali gözlerden kaçmadı.

Barcelona'ya veda eden İniesta'nın gözyaşları

Iniesta şampiyonluk turunda ağladı VİDEO

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