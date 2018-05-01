İniesta şampiyonluk turunda ağladı

Barcelona, Deportivo La Coruna'yı yenerek La Liga'da bir kez daha mutlu sona ulaştı. Sezon sonu Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan İspanyol yıldız İniesta, daha önce olduğu gibi şampiyonluk kutlamalarında da ağladı.

VEDASINDAN SONRA KUTLAMALARDA DA AĞLADI

Barcelona'ya veda edeceğini açıklarken gözyaşlarına hakim olamayan İniesta, kazanılan şampiyonluk sonrası takım otobüsüyle çıkılan turda da ağladı. Buruk bir sevinç yaşayan İspanyol yıldızın bu hali gözlerden kaçmadı.

Iniesta şampiyonluk turunda ağladı VİDEO