İngiltere'de dövüş sporlarına yoğun ilgi

Ortadoğu'yu yakan terör bu kez İngiltere'nin kapısını çaldı. Terör örgütü DEAŞ, İngiltere'yi hedef aldı.

İNGİLTERE'DE ARTAN TERÖR SALDIRILARI

22 Mart'ta DEAŞ'lı terörist Wesminster Köprüsü'ne aracıyla daldı. Yayaları ezip parlamento binasına saldırdı. Terörist öldürülürken 4 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Bu saldırının korkusu geçmeden bu kez teröristler 23 Mayıs'ta Manchester kentinde Ariana Grande konserinde bombaları patlattı. 22 kişi hayatını kaybetti, en az 59 kişi yaralandı.

Teröristler 4 Haziran'da ise Londra Köprüsü'ne araçla daldı. Ardından bıçakla yayalara saldırıp kafalarını koparttı.

SAVUNMA SPORLARINA MERAK SARDILAR

İşte terör kabusunun tam ortasında kalan İngilizler, şimdilerde savunma sporlarına merak sardı. Ülke genelinde savunma derslerinde artış yaşandığı açıklandı.

Özellikle kadınların judo, kick boks, karate, muay thai kurslarına yoğun olarak katıldığı vurgulandı.

BİBER GAZI SATIŞLARINDA PATLAMA

Ayrıca biber gazı ve bıçak satışlarında da patlama olduğu saptandı.